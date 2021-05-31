Летом из Финляндии в Германию можно будет улететь за несколько евро - авиакомпании вступили в ценовую войну

После годичного перерыва авиакомпания Ryanair с начала июля вновь запускает рейсы в Лаппеенранта. Для того, чтобы активизировать летний туризм, билеты продаются по бросовой цене, пишет Yle.

Компания планирует до конца года продать на этом направлении около 70000 билетов.

Исключительная распродажа привела к тому, что компания получила огромное число заказов. Летом поездки по Европе открываются на основе цифрового паспорта. Локальные ограничения, однако, заставят многих иностранных туристов, которые готовятся летом отдохнуть в Финляндии, перенести свои поездки .

Венгерский лоукостер Wizz Air в пятницу продавал билеты на самолеты из Турку ниже 20 евро. В свою очередь, финская национальная авиакомпания Finnair, чтобы сделать полеты доступнее, на европейских маршрутах начала продавать билеты в одном направлении.