Танель Кийк советует жителям Эстонии проводить отпуск в родной стране или в пределах ЕС(15)
“Если проанализировать данные по вакцинации, то Эстония и Европейский союз двигаются по восходящей линии, где 40% взрослого населения вакцинированы, а к середине июня их будет уже 50%. Однако при этом население мира на сегодня вакцинировано по меньшей мере одной дозой всего на 10% — то есть, 90% людей в мире не имеют защиты, они являются потенциальными источниками заражения и представляют опасность для остальных. Поэтому нам следует считаться с этим, делая свой выбор перед тем, как строить какие-то планы на ближайшее время”, — сказал Танель Кийк, добавив, что вирусы не признают государственные границы.
“Следовательно, опасность для нас все время остается реальностью, пока в масштабах всего мира не удастся взять пандемию под контроль”, — заявил Кийк.
По его словам, чем быстрее смогут вакцинировать свое население другие государства, не входящие в ЕС, страны в других частях света, тем быстрее удастся взять пандемию под контроль в глобальных масштабах, что позволит увеличить возможности передвижения, сможем вновь придать импульс развитию путешествий, туризма, бизнеса.