Танель Кийк советует жителям Эстонии проводить отпуск в родной стране или в пределах ЕС

“Если проанализировать данные по вакцинации, то Эстония и Европейский союз двигаются по восходящей линии, где 40% взрослого населения вакцинированы, а к середине июня их будет уже 50%. Однако при этом население мира на сегодня вакцинировано по меньшей мере одной дозой всего на 10% — то есть, 90% людей в мире не имеют защиты, они являются потенциальными источниками заражения и представляют опасность для остальных. Поэтому нам следует считаться с этим, делая свой выбор перед тем, как строить какие-то планы на ближайшее время”, — сказал Танель Кийк, добавив, что вирусы не признают государственные границы.