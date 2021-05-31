Едем в Причудье: этим летом жителей Эстонии ждут на фестивалях вкусной еды

Помимо ежедневных кулинарных впечатлений, этим летом в Причудье пройдет два больших слета гурманов, где организаторы выложат на столы все, что есть, без ограничений. А чтобы вы смогли отточить свои вкусовые рецепторы и немного попоститься перед этими праздниками, назовем сразу и те дни и числа, когда стоит рулить в сторону Причудья.

Уже в конце июня и в июле причудские рыбаки начнут ловлю чудского золота — ряпушки. Поэтому 18 июля мы обеспечим на Певческом поле в Касепяэ, чтобы никто не был обделен этим золотом. Фестиваль ряпушки посвящен именно ей, ряпушке, от приветствия шеф-повара до мороженого и десерта. Также на Певческом поле соберутся члены и партнеры сети сотрудничества “Кухня Причудья”, чтобы без ограничений предложить публике и другие замечательные вкусы Причудья.

На фестивале пройдут также различные мастер-классы, посвященные ряпушке, где всем станет ясно, каков подлинный вкус этой рыбки и почему она зовется золотой. Все смогут поучаствовать в мастер-классах бесплатно. Дегустируйте от души, не ограничивайте себя.

В августе, уже в четвертый раз, мы организуем кулинарную улицу, самую длинную в мире. Она протянется на 175 км по берегу Чудского озера, 21-22 августа. В рамках фестиваля “Улица кухни Причудья 175 км” от Сааболды до Васькнарвы и назад, от Васькнарвы до Сааболды, откроется множество поп-ап ресторанов и кафе, чтобы предложить гостям, без ограничений, самые вкусные блюда и напитки, приготовленные из местных причудских продуктов.

К этому времени закрома Кухни Причудья будут уже полны дарами собранного урожая, и все гости фестиваля смогут пополнить свои домашние запасы всем самым вкусным, что дарит наша земля, и без всяких ограничений.

Ведь Причудье и есть закрома Эстонии!

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Порадуемся вкусам причудской кухни, встретимся уже этим этом!