“Белавиа” отказалась летать в Крым

Он пояснил, что для начала полетов должно появиться политическое признание Крыма как части России, пишет Lenta.ru.

“Будет политическое решение — будем смотреть”, — заявил Чергинец, напомнив, что лайнеры “Белавии” периодически летали на полуостров, когда тот находился в составе Украины. “То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем”, — указал он на экономическую сторону вопроса.

29 мая первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков рассказал, что “Белавиа” планирует “наращивать полеты в тех странах, где пускают”. По его словам, актуальны направления во все страны СНГ, в том числе российские: Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай. “Есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления”, — добавил он.

Ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В список стран, которые ограничили рейсы в Беларусь, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие. С 29 мая Россия осталась единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать белорусские авиакомпании.

После этого Чергинец раскритиковал решение стран закрыть для нее воздушные коридоры. На своей странице в Facebook он назвал такие действия “подлостью”, “фашистской извращенностью” и “попранием основ демократии”.