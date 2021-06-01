Нервы на пределе, деньги заканчиваются: эстонские спа начинают борьбу за выживание

Исполнительный директор Viiking Spa Кайри Лусик признает, что прошедший год был трудным как в экономическом, так и в эмоциональном плане. Расходы спа-отелей намного выше, чем у обычных гостиниц, а у Viking Spа затрат еще больше, так как они предлагают своим клиентам многочисленные лечебные и реабилитационные процедуры.

Первый раз ограничения для эстонских спа были введены еще в марте прошлого года. Потом были небольшие перерывы, когда работа продолжалась в привычном русле. Но в этом году Viking Spa пришлось полностью закрыться 22 февраля и заново открыть свои двери лишь три месяца спустя — 14 мая. “Можно в шутку сказать, что у нас сейчас период привыкания к работе. После долгого пребывания дома нам надо найти способ мотивировать себя вернуться к работе в полном объеме, а также предложить хороший уровень обслуживания ”, — говорит Лусик.

Пандемия, которая длится уже более года, привела к сокращению числа сотрудников Viking Spa. Одна треть работников была сокращена прошлой осенью, а некоторые сами уволились из-за неопределенности в секторе туризма. “Целый год был борьбой за выживание, и нужно было серьезно продумать все расходы”, — говорит Лусик. По ее словам, при подобных ограничениях ни о какой экономической целесообразности и речи быть не может.

Однако в Эстонии есть спа-отели, которые, несмотря на строгие ограничения, этой весной по-прежнему оставались открытыми. Одним из них является спа-отель Georg Ots Spa Hotel в Курессааре, которым управляет компания Legend Hotels & Spas, принадлежащая Тармо и Таури Сумберг. “Закрыть отель также дорого, как оставаться открытыми. Довольно сложно следить за зданием, отапливать его, организовать работу сотрудников, поддержать их дух”, — объясняет Таури Сумберг.