Нервы на пределе, деньги заканчиваются: эстонские спа начинают борьбу за выживание
Pärnu Viiking Spa juhi Kairi Lusiku sõnul on viimane aasta olnud nii majanduslikult kui ka emotsionaalselt raske. Praegu loodavad nad, et peagi avaneb Eesti ka Läti ja Soome turistidele.
Foto: Mailiis Ollino
Со вчерашнего дня спа и бассейны вновь открыли свои двери для посетителей. Однако владельцы оздоровительных учреждений вступают в летний сезон с большим опасением, пишет Ärileht.
Исполнительный директор Viiking Spa Кайри Лусик признает, что прошедший год был трудным как в экономическом, так и в эмоциональном плане. Расходы спа-отелей намного выше, чем у обычных гостиниц, а у Viking Spа затрат еще больше, так как они предлагают своим клиентам многочисленные лечебные и реабилитационные процедуры.
Первый раз ограничения для эстонских спа были введены еще в марте прошлого года. Потом были небольшие перерывы, когда работа продолжалась в привычном русле. Но в этом году Viking Spa пришлось полностью закрыться 22 февраля и заново открыть свои двери лишь три месяца спустя — 14 мая. “Можно в шутку сказать, что у нас сейчас период привыкания к работе. После долгого пребывания дома нам надо найти способ мотивировать себя вернуться к работе в полном объеме, а также предложить хороший уровень обслуживания ”, — говорит Лусик.
Пандемия, которая длится уже более года, привела к сокращению числа сотрудников Viking Spa. Одна треть работников была сокращена прошлой осенью, а некоторые сами уволились из-за неопределенности в секторе туризма. “Целый год был борьбой за выживание, и нужно было серьезно продумать все расходы”, — говорит Лусик. По ее словам, при подобных ограничениях ни о какой экономической целесообразности и речи быть не может.
Однако в Эстонии есть спа-отели, которые, несмотря на строгие ограничения, этой весной по-прежнему оставались открытыми. Одним из них является спа-отель Georg Ots Spa Hotel в Курессааре, которым управляет компания Legend Hotels & Spas, принадлежащая Тармо и Таури Сумберг. “Закрыть отель также дорого, как оставаться открытыми. Довольно сложно следить за зданием, отапливать его, организовать работу сотрудников, поддержать их дух”, — объясняет Таури Сумберг.