Tallink надеется открыть паромную линию Таллинн-Стокгольм в середине июля

“Tallink наблюдает за уровнем заражения в Швеции и Эстонии, а также следит за ограничительными мерами. В пятницу правительство Швеции решило, что с 1 июля все туристы из стран ЕС смогут въезжать в страну без ограничений. Если Эстония создаст аналогичную возможность, разрешив странам ЕС въезд в Эстонию без ограничений или с разумными условиями, то с 15 июля регулярное сообщение между Эстонией и Швецией с одним пассажирским судном может возобновиться”, — сказал Ныгене в интервью ERR.