С 1 июня Тунис отменяет тесты и карантин для вакцинированных туристов

“С 1 июня отрицательный ПЦР-тест не требуется для полностью вакцинированных от ковида путешественников. При себе должно быть свидетельство об этом с QR-кодом. Также справка о тестировании не потребуется тем, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия”, — говорится в сообщении.

Новые правила коснутся только пассажиров регулярных рейсов. Остальные туристы старше 12 лет должны будут представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета. Также этим туристам придется пройти карантин в течение недели.

Индивидуальные путешественники без прививки должны подписать согласие об обязательном соблюдении карантина в течение семи дней в отеле.

“По прибытии будут проводиться выборочные экспресс-тесты для нескольких пассажиров. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр”, — подчеркнули в Национальном офисе по туризму страны.

Также там напомнили, что организованные туристы, прилетающие в Тунис чартерными или регулярными рейсами, должны пользоваться только туристическим транспортом и соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.