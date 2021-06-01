Вакцинированным — "зеленый свет": Еврокомиссия рекомендовала отменить тесты и карантин для привитых путешественников

“Что касается цифрового сертификата COVID, (Евро)парламент и Совет (ЕС) достигли соглашения по важному принципу: когда у вас есть такой сертификат, вы не должны подвергаться дополнительным ограничениям, если только это не является необходимым в целях обеспечения общественного здравоохранения”, — заявил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, представляя предложение Еврокомиссии.

“Мы предлагаем не требовать ни тестов, ни карантинов для поездок лиц, прошедших полную вакцинацию или вылечившихся от этого заболевания. Такая практика уже существует во многих государства-членах ЕС. И это не должно зависеть от вашего места назначения или отправления (в ЕС)”, — продолжил еврокомиссар.

По его словам, под “полностью вакцинированными” понимаются люди на 14-й день после получения второй дозы вакцины. Как ранее неоднократно объясняли в Брюсселе, имеется в виду вакцинация, осуществленная препаратами, утвержденными Европейским агентством лекарственных средств.

Освобождение от ограничений также должно охватывать выздоровевших, получивших однократную дозу двухдозовой вакцины.

Еврокомиссия предложила обновить общие критерии для зон риска и ввести механизм “экстренного торможения” для решения проблем, связанных с распространением новых вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность.

Предложение включает конкретные положения, касающиеся детей, “для обеспечения единства путешествующих семей и стандартный срок действия тестов”.

Комиссия предложила стандартный период действия для тестов: 72 часа — для тестов ПЦР и 48 часов — для экспресс-тестов на антигены.

Назначение “экстренного торможения” в том, что государства-члены должны возобновить ограничительные меры в отношении вакцинированных и выздоровевших лиц, “если эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается или, когда сообщается о высокой распространенности вариантов (коронавируса), вызывающих обеспокоенность”.