Польская туристка бросила бутылку с посланием в Финский залив и получила ответ спустя 10 лет

Девушка положила в емкость 10-рублевую купюру, бумажку с контактными данными и кинула бутылку в залив, рассказывает портал Тонкости Туризма.

Спустя 10 лет польке написал молодой человек по имени Максим, нашедший бутылку. Он обнаружил послание недалеко от того места, куда Наталья бросила его.

“Мне пришло письмо с фотографией бутылки и вопросом, узнаю ли я ее. Я была в шоке”, — рассказывает девушка.

Максим оказался экологом, и Наталья попросила у него прощения за то, что загрязнила окружающую среду. “К счастью, он принял извинения”, — написала она.