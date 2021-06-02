Таллинн приглашает принять участие в разнообразной летней культурной программе

Таллинн организовал летнюю кампанию “Открой Таллинн!”, призывающую всех жителей страны принять участие в разнообразной программе летних мероприятий столицы. В сотрудничестве с гостиницами город предлагает дополнительный бонус тем, кто остановится на ночевку в Таллинне: 22 городских гостиницы дают возможность забронировавшим в отеле две ночи подряд получить третью ночь бесплатно. Размещение можно бронировать с 1 по 14 июня на все лето (с 1 июня по 31 августа 2021 года). Каждый из забронировавших две ночи подряд получит от Таллинна бесплатно Tallinn Card 24h, с помощью которой можно посетить почти все крупнейшие городские достопримечательности

Условия кампании и список участвующих в акции отелей можно найти на странице Visit Tallinn.

В Таллинне найдется много интересного даже для тех, кто здесь живет или же неоднократно бывал в городе. Гостей и жителей города ждет множество впечатлений: здесь пройдут различные летние мероприятия, а также можно открыть для себя заново интереснейшие места столицы — от средневекового города до Каламая — района с военной и промышленной историей, Копли или же художественного музея Кадриорга. Насладиться можно будет прогулками по роскошным паркам и променадам вдоль моря, отдыхом на уютных террасах кафе и ресторанов. Можно на денек отправиться на расположенные неподалеку от Таллинна острова — Аэгна, Найссаар, Прангли, или принять участие в городских экскурсиях, позволяющих увидеть город совершенно с другой стороны.

Город также внес свой вклад в программу летних мероприятий:

с 7 по 11 июля пройдут Дни Средневековья,

с 6 по 14 августа фестиваль “Биргитта”,

с 12 по 15 августа нас ожидают Дни Старого города.

Также состоится множество мероприятий, организованных частным сектором, для более подробной информации стоит регулярно посещать сайт visittallinn.ee.