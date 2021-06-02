Lux Express расширяет льготы для молодежи, уплотняет маршрутную сеть и представляет бесплатные велосипедные билеты

“Предоставляя более универсальную скидку для пассажиров в возрасте до 26 лет, мы хотим сделать междугородние поездки доступнее для молодежи как в Эстонии, так и в других местах, куда ходят наши автобусы. Кроме того, на следующей неделе мы запускаем новую услугу велосипедного билета — он бесплатен для пассажиров и гарантирует, что их двухколесный друг обязательно поместиться в автобусе. Возможность без проблем путешествовать с велосипедом расширит возможности внутреннего туризма, поскольку теперь можно с комфортом совершать однодневные поездки в небольшие городки и другие интересные места. Однако, следует помнить, что из-за ограниченного размера багажного отделения автобусов в каждую поездку можно забронировать лишь до пяти велосипедов. В каждом автобусе также есть специальные чехлы для защиты велосипедов и другого багажа”, — добавил Роос.