Lux Express расширяет льготы для молодежи, уплотняет маршрутную сеть и представляет бесплатные велосипедные билеты
По словам исполнительного директора Lux Express Ингмара Рооса, нововведения и дополнительные отправления — вклад автобусной фирмы в развитие внутреннего туризма и в поощрение молодежи (и всех остальных) путешествовать в предстоящий летний сезон между городами на комфортабельных автобусах.
“Предоставляя более универсальную скидку для пассажиров в возрасте до 26 лет, мы хотим сделать междугородние поездки доступнее для молодежи как в Эстонии, так и в других местах, куда ходят наши автобусы. Кроме того, на следующей неделе мы запускаем новую услугу велосипедного билета — он бесплатен для пассажиров и гарантирует, что их двухколесный друг обязательно поместиться в автобусе. Возможность без проблем путешествовать с велосипедом расширит возможности внутреннего туризма, поскольку теперь можно с комфортом совершать однодневные поездки в небольшие городки и другие интересные места. Однако, следует помнить, что из-за ограниченного размера багажного отделения автобусов в каждую поездку можно забронировать лишь до пяти велосипедов. В каждом автобусе также есть специальные чехлы для защиты велосипедов и другого багажа”, — добавил Роос.
Новый велосипедный билет можно приобрести только на сайте luxexpress.eu.
В начале лета Lux Express также уплотнит расписание движения между четырьмя городами Эстонии. “Более широкий выбор отправлений дает пассажирам возможность путешествовать с комфортом и в оптимальное для них время, а не тогда, когда у них появляется такая возможность”, — сказал Роос, добавив, что спрос на поездки отслеживается ежедневно и компания стремится уплотнить график как можно скорее.
С 1 июня добавляются следующие рейсы:
15:15 Таллинн → Хаапсалу 16:55
17:30 Хаапсалу → Таллинн 19:15
16:30 Таллинн → Курессааре 20:20
10:40 Курессааре → Таллинн 14:30
12:00 Тарту → Нарва 14:35
16:30 Нарва → Тарту 19:30
9:30 Таллинн → Пярну 11:20
16:00 Таллинн → Пярну 17:50
15:00 Пярну → Таллинн 16:50
16:15 Пярну → Таллинн 18:05