Из-за отмены авиасообщения около 20 жителей Эстонии оказались в ловушке в Беларуси

“Согласно поступившим в посольство и МИД телефонным звонкам и электронным письмам, в Беларуси на данный момент находится около 20 жителей Эстонии, которые прибыли в страну, воспользовавшись безвизовым режимом, и планировали улететь обратно самолетом”, — сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Кристина Отс.

Однако выехать из Беларуси сейчас не так-то просто, нужно оформлять отдельную выездную визу.

“Подать заявление на визу было непросто. Была огромная очередь. Казалось, все должны были идти последовательно, согласно номеркам, но не сработало. Там было много иностранцев, которым никто ничего не мог объяснить”, — так описал сложившийся на прошлой неделе хаос житель Эстонии Егор Севастьянов. Он, как и многие другие, оказался в ловушке в Беларуси из-за отмены авиасообщения между Минском и европейскими городами.

“Мы знаем, что некоторые из них (застрявших в Беларуси — прим.ред) уже получили выездную визу, и как минимум двое уже выехали”, — сказала Кристина Отс.

Что же делать тем, кто застрял в Беларуси? МИД Эстонии рекомендует сначала найти новый рейс в страны, через которые разрешено лететь.

“Прежде всего, через Россию, Турцию и т. д. Мы рекомендуем воспользоваться помощью туристических фирм, которые располагают информацией о требованиях, введенных из-за COVID-19”, — пояснила Кристина Отс.

Однако такой план перелетов через другие страны для многих не по карману. Егор Севастьянов также рассматривал этот вариант, но в конечном итоге отказался. По его словам, покупка авиабилетов обошлась бы в такую же сумму, какую можно было бы отдать за хороший отдых в Турции.

Другой вариант — уехать по суше, для чего надо подать заявление на выездную визу в местном миграционном управлении (Департамент по гражданству и перемещению). Для получения выездной визы необходимо оплатить государственную пошлину, а при проезде через Литву, Польшу и Латвию следует соблюдать действующие там ограничения. Информацию об ограничениях можно найти на странице Reisi Targalt.