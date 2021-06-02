Великобритания отказывает гражданам ЕС в гостеприимстве

По данным британского министерства внутренних дел, в первые 3 месяца года более 630 граждан ЕС были задержаны в соответствии с более строгими иммиграционными правилами. Некоторые из них были отправлены в центры содержания под стражей.

“Мы наблюдаем общую политику, которая называется “враждебной средой” и распространяется не только на граждан ЕС, — сказала шотландский историк Таня Бултманн. — Враждебной средой встречали многих мигрантов из разных мест на протяжении очень многих лет. Теперь, из-за “брексита”, в нее оказались втянуты граждане ЕС, которые пытаются въехать в Соединенное Королевство”.

Стало известно о наказании граждан Евросоюза, посещающих свои семьи или достопримечательности с просроченными визами — до этого года визы вообще были не нужны. Великобритания зависит от притока квалифицированных рабочих рук и талантов из-за рубежа, но возможность их приезда теперь под угрозой.

“Конкретные отрасли уже давно очень обеспокоены этим, — продолжает Таня Бултманн. — Но сейчас тревога возникла, когда преследованиям стали подвергаться туристы. Множество возмущенных людей говорят, что это совсем ненормально. По-моему, министерство внутренних дел во многих отношениях слишком остро реагирует, а пограничники проявляют несоразмерную нарушениям жесткость”.

Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович, отвечающий за новые отношения с Великобританией, призвал ее прекратить, “односторонние действия”, “успокоиться” и “сосредоточиться на будущем”. Шефчович добавил: “Сообщения средств массовой информации о том, что европейских граждан, желающих просто посетить Великобританию, помещают в камеры заключения или заставляют сдавать отпечатки пальцев, не помогают разрядить обстановку”.

Граждане ЕС, подвергшиеся такому обращению, призывают Брюссель усилить дипломатический нажим на Лондон.