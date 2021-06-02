Директором Лувра впервые за 228 лет станет женщина(2)
С 1 сентября 2021 года новым директором Лувра станет Лоранс де Кар, возглавлявшая до этого музей Орсе и его филиал — музей Оранжери. Решение о назначении принял президент Франции Эммануэль Макрон. Де Кар станет первой женщиной, возглавившей самый посещаемый музей в мире, за всю его 228-летнюю историю. Ее выбрали среди нескольких кандидатов, включая Лорана Ле Бона, президента парижского Музея Пикассо, и Софи Макариу, президента Национального музея восточных искусств Гиме.
Лоранс де Кар — дочь писателя и журналиста Жана де Кара (на русский переведена его книга “Вена. Роман с городом”) и внучка писателя Ги де Кара (автор множества популярных романов: “Обманщица”, “Дерзкая красота”, “Жрицы любви” и других). Сама Лоранс — специалист по искусству XIX — XX веков — начала карьеру в музее Орсе в 1994 году в качестве куратора, где проработала 15 лет. Также она занималась художественным наполнением проекта “Лувр в Абу-Даби” в рамках сотрудничества с агентством France-Muséums. В 2014 году де Кар была назначена директором музея Оранжери, а в 2017-м — музея Орсе.
Де Кар сменит на посту Жан-Люка Мартинеса, который до этого возглавлял Лувр восемь лет. Хотя при Мартинесе количество посетителей Лувра впервые превысило 10 миллионов человек (2018 год), в последнее время его сильно критиковали. В частности, Лувр при Мартинесе называли “ловушкой для туристов”, которая скорее озабочена имиджем, чем самим искусством, — припоминают директору и коллаборации с популярными брендами, и снятый в Лувре клип Бейонсе, и сериал “Люпен” от Netflix. Кроме того, спорными называли некоторые его приобретения для коллекции музея, а также именно при Мартинесе случился скандал с работой Сая Твомбли, фонд которого подал в суд на Лувр за нарушение целостности работы в Зале бронз. Мартинес тоже претендовал на место главы музея, однако его заняла де Кар.
Де Кар уже рассказала журналистам, что планирует увеличить часы работы музея, чтобы привлечь на выставки работающую молодежь (сейчас он закрывается в 18:00). Также она заявила, что не будет отдавать “Джоконду” Леонардо да Винчи на выставки другим музеям: “Нет, это очень хрупкая работа. Кроме того, это большая радость — пойти в крупнейший мировой музей и посмотреть на конкретную картину, зная, что она никуда не денется”, — сказала она. Кроме того, де Кар планирует повысить посещаемость музея, которая упала в 2020 году из-за пандемии на 72% (и которая вряд ли восстановится в 2021-м).
“Лувр может быть современным, он может быть открытым для сегодняшнего мира, рассказывая при этом о прошлом, придавая актуальность настоящему благодаря блеску прошлого. Нам нужно время, нам нужна перспектива, мы выходим из кризиса, мы живем в волнующие, но сложные времена. Мы все немного заблудились. Думаю, Лувру есть, что сказать молодым людям, которым я как президент буду уделять особое внимание”, — заявила де Кар в беседе с журналистами.
О де Кар также известно, что она выступает за реституцию произведений искусства, попавших в коллекцию музея после Второй мировой войны. Благодаря де Кар одна из главных работ музея Орсе “Розовые кусты под деревьями” Густава Климта была возвращена семье Норы Стясны, у которой нацисты конфисковали работу в Вене в 1938 году. “Крупный музей должен смотреть в лицо истории”, — заявила тогда де Кар.