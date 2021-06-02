Директором Лувра впервые за 228 лет станет женщина

С 1 сентября 2021 года новым директором Лувра станет Лоранс де Кар, возглавлявшая до этого музей Орсе и его филиал — музей Оранжери. Решение о назначении принял президент Франции Эммануэль Макрон. Де Кар станет первой женщиной, возглавившей самый посещаемый музей в мире, за всю его 228-летнюю историю. Ее выбрали среди нескольких кандидатов, включая Лорана Ле Бона, президента парижского Музея Пикассо, и Софи Макариу, президента Национального музея восточных искусств Гиме.

Лоранс де Кар — дочь писателя и журналиста Жана де Кара (на русский переведена его книга “Вена. Роман с городом”) и внучка писателя Ги де Кара (автор множества популярных романов: “Обманщица”, “Дерзкая красота”, “Жрицы любви” и других). Сама Лоранс — специалист по искусству XIX — XX веков — начала карьеру в музее Орсе в 1994 году в качестве куратора, где проработала 15 лет. Также она занималась художественным наполнением проекта “Лувр в Абу-Даби” в рамках сотрудничества с агентством France-Muséums. В 2014 году де Кар была назначена директором музея Оранжери, а в 2017-м — музея Орсе.

Де Кар сменит на посту Жан-Люка Мартинеса, который до этого возглавлял Лувр восемь лет. Хотя при Мартинесе количество посетителей Лувра впервые превысило 10 миллионов человек (2018 год), в последнее время его сильно критиковали. В частности, Лувр при Мартинесе называли “ловушкой для туристов”, которая скорее озабочена имиджем, чем самим искусством, — припоминают директору и коллаборации с популярными брендами, и снятый в Лувре клип Бейонсе, и сериал “Люпен” от Netflix. Кроме того, спорными называли некоторые его приобретения для коллекции музея, а также именно при Мартинесе случился скандал с работой Сая Твомбли, фонд которого подал в суд на Лувр за нарушение целостности работы в Зале бронз. Мартинес тоже претендовал на место главы музея, однако его заняла де Кар.