Проводим лето в Таллинне: концерты, развлечения и богатая культурная программа

В течение лета в столице состоится множество крупных мероприятий, из которых самыми значимыми можно назвать Дни Средневековья (7-11 июля), морской праздник (16-18 июля), фестиваль “Биргитта” (6-14 августа), а также Дни Старого города (12-15 августа).

Во время Дней Средневековья в Старом городе Таллинна будет царить атмосфера ганзейского времени. На Ратушной площади раскинется средневековый рынок с торговцами и мастерскими. Будут выступать музыканты и танцоры — как местные, так и издалека. Состоится и средневековое шествие.

На горке Нигулисте расположится деревня мастеров, а также детский уголок с мастерскими, школой рыцарей и множеством других увлекательных вещей. Помимо этого, состоятся экскурсии, мастер-классы и театральные представления. Подробная информация на домашней страничке Дней Средневековья.

В пяти портах центра города с 16 по 18 июля состоится морской праздник, на который ожидаются и обычно участвующие в регате The Tall Ship Races парусники: в сотрудничестве трех городов — Таллинна, Клайпеды и Щецина — пройдет малая регата. Праздник будет проводиться на круизной территории Старого порта, в квартале Каларанна, Батарейной крепости, Летной гавани и портовом городке Ноблесснера с соблюдением всех ограничений и рекомендаций Департамента здоровья. Развлечения как на воде, так и на суше предложат как местные, так и зарубежные артисты. Будут открыты уличные кафе, детские площадки, рыбный рынок, ярмарка рукоделия, также будет работать морское такси, курсирующее из порта в порт. Мероприятие будет для всех бесплатным.