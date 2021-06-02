Проводим лето в Таллинне: концерты, развлечения и богатая культурная программа
В течение лета в столице состоится множество крупных мероприятий, из которых самыми значимыми можно назвать Дни Средневековья (7-11 июля), морской праздник (16-18 июля), фестиваль “Биргитта” (6-14 августа), а также Дни Старого города (12-15 августа).
Во время Дней Средневековья в Старом городе Таллинна будет царить атмосфера ганзейского времени. На Ратушной площади раскинется средневековый рынок с торговцами и мастерскими. Будут выступать музыканты и танцоры — как местные, так и издалека. Состоится и средневековое шествие.
На горке Нигулисте расположится деревня мастеров, а также детский уголок с мастерскими, школой рыцарей и множеством других увлекательных вещей. Помимо этого, состоятся экскурсии, мастер-классы и театральные представления. Подробная информация на домашней страничке Дней Средневековья.
В пяти портах центра города с 16 по 18 июля состоится морской праздник, на который ожидаются и обычно участвующие в регате The Tall Ship Races парусники: в сотрудничестве трех городов — Таллинна, Клайпеды и Щецина — пройдет малая регата. Праздник будет проводиться на круизной территории Старого порта, в квартале Каларанна, Батарейной крепости, Летной гавани и портовом городке Ноблесснера с соблюдением всех ограничений и рекомендаций Департамента здоровья. Развлечения как на воде, так и на суше предложат как местные, так и зарубежные артисты. Будут открыты уличные кафе, детские площадки, рыбный рынок, ярмарка рукоделия, также будет работать морское такси, курсирующее из порта в порт. Мероприятие будет для всех бесплатным.
Фестиваль “Биргитта 2021” пройдет с 6 по 14 августа. Специально для нынешнего фестиваля подготовлена опера Джакомо Пуччини “Сестра Анджелика”. Также можно будет насладиться оперой Петра Чайковского “Евгений Онегин” и оперой Джузеппе Верди “Аида”, которые прозвучат в исполнении Красноярского государственного театра оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского. Кроме того, в программе предусмотрено и два одноактных балета (“Начало” на музыку Игоря Стравинского и “Амадеус” на музыку Вольфганга Амадея Моцарта) в постановке одного из самых именитых артистов балета современной России — Ивана Васильева. В состав балетной труппы в основном вошли ведущие артисты Большого театра (Москва) и Михайловского театра (Петербург).
Театр NoGravity предложит музыкальную постановку “Леонардо”, в которой оживут знаменитые полотна великого художника и изобретателя эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи. Подробная информация о фестивале “Биргитта” находится на сайте мероприятия.
В этом году, с 12 по 15 августа, в 39-й раз состоятся Дни Старого города. В этот раз праздник называется “Истории и легенды”. Помимо впечатляющей концертной программы, в этом году состоятся и многочисленные тематические экскурсии, кинопоказы, архитектурные экскурсии, будут организованы специальные программы в музеях, различные выставки, представления уличного театра, также будет детский уголок и многое другое. Всевозможные мероприятия пройдут по всему Старому городу, а посетители также смогут насладиться и музыкой самых разных стилей. В этом году основной упор Дней Старого города сделан на истории и легенды, а отдельная выставка-концерт посвящена дружеским отношениям Таллинна и Хельсинки. Полная программа будет обнародована уже завтра, 3 июня, на странице Дней Старого города.