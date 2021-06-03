Глава Wizz Air осудил страны Европы за запрет на полеты над Беларусью

По мнению главы Wizz Air, во время посадки самолета Ryanair в Минске “не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета”. Варади счел неправильной реакцию Евросоюза на случившееся и назвал введенный запрет на полеты над Белоруссией политической мерой, которую, как он полагает, нельзя воспринимать как шаг, направленный на обеспечение безопасности.

“Я не думаю, что авиация должна использоваться как средство для политических санкций”, — заявил Варади. Он добавил, что подобное размывание дипломатических соображений и мер безопасности способно негативно повлиять на мировую авиационную отрасль, переживающую сложные времена на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сразу несколько европейских стран ввели ограничения на полеты над Беларусью и запретили “Белавиа” совершать рейсы на свою территорию после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая, по итогам которого был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.