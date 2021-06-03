ФОТО | В Литве и Польше установили "порталы" будущего: теперь жители двух стран могут общаться в режиме реального времени

В столице Литвы и польском Люблине появились необычные конструкции для связи жителей городов друг с другом в режиме реального времени, сообщается на официальном сайте Вильнюса.

Конструкция представлена в виде своеобразного портала — экрана с камерой. Подходящий к порталу человек может увидеть жителя другого города и передать ему свое видеообращение. В Вильнюсе его установили на вокзальной площади, в Люблине — в центре города.

Проект начался пять лет назад и должен был помочь людям разных стран переосмыслить понятие единства и объединить людей разных культур. Автор идеи Бенедиктас Гилис отмечает, что человечество сталкивается с множеством глобальных проблем, однако их возникновение связано не с нехваткой ученых или технологий, а с “отсутствием сочувствия и узким восприятием мира, которое часто ограничивается национальными границами”.

“Вот почему мы решили воплотить в жизнь идею портала. Это объединяющий мост и приглашение подняться над предрассудками и разногласиями прошлого”, — сказал Гилис.

Порталы авторы идеи планируют установить и в других городах Европы и мира.