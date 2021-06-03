Сегодня в Нарве открывается выставка "С высоты Длинного Германа"

Башня Длинный Герман столетиями является главной доминантой в панораме Нарвы. В течение долгого времени уникальный замок с башней был закрытым военным объектом, но сегодня все желающие могут посетить этот памятник культуры, и подняться на последний этаж башни, откуда открывается великолепный вид на Нарву, ее окрестности и Россию, сообщается на официальном сайте города .

Для чего в Нарвском замке была построена башня и какие функции она выполняла в разное время? Что видят с высоты башни сегодняшние посетители замка и что видели его жители с того же самого места несколько столетий назад? Как изменился город Нарва за это время? На эти и многие другие вопросы посетители замка получат ответ на выставке «С высоты Длинного Германа».