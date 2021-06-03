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03.06.2021, 09:02

Сегодня в Нарве открывается выставка "С высоты Длинного Германа"

 
Scanpix, Igor Sokolov
Сегодня, 3 июня, в 16:00 на 8-м этаже башни Длинный Герман в Нарвском замке для посетителей откроется выставка "С высоты Длинного Германа". Выставка познакомит всех желающих с историей башни и с тем, как архитектура города менялась в течение последних столетий.

Башня Длинный Герман столетиями является главной доминантой в панораме Нарвы. В течение долгого времени уникальный замок с башней был закрытым военным объектом, но сегодня все желающие могут посетить этот памятник культуры, и подняться на последний этаж башни, откуда открывается великолепный вид на Нарву, ее окрестности и Россию, сообщается на официальном сайте города.

Для чего в Нарвском замке была построена башня и какие функции она выполняла в разное время? Что видят с высоты башни сегодняшние посетители замка и что видели его жители с того же самого места несколько столетий назад? Как изменился город Нарва за это время? На эти и многие другие вопросы посетители замка получат ответ на выставке «С высоты Длинного Германа».

Выставка будет открыта до 30 ноября 2023.

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