Сотне жителей Германии ради эксперимента три года будут перечислять по 1200 евро просто так

122 человека были отобраны из более 2 млн желающих в Германии: с 1 июня 2021 года в течение трех лет они будут получать ежемесячно в подарок по 1200 евро. Это пилотный проект по изучению влияния безусловного базового дохода на жизнь человека. Заявку на участие мог подать любой совершеннолетний житель Германии, независимо от уровня дохода, образования и социального положения. Для этого нужно было только заполнить формуляр на сайте проекта.

Кто и на каких условиях получит деньги?



В общей сложности каждый из 122 участников проекта получит за три года 43 200 евро — деньги, не облагаемые налогом и не требующие выполнения никаких обязательств. Взамен участникам нужно будет только регулярно отчитываться об изменениях в своей жизни, о своих привычках и предпочтениях — “в течение трех лет нужно будет заполнить 7 онлайн-формуляров”, говорится на сайте.

Например, авторов проекта волнует вопрос, будут ли участники эксперимента тратить больше времени на социальную работу, или больше денег на благотворительность, или же попросту предпочтут проводить больше времени на диване перед телевизором. Кроме этого, у некоторых из них будут брать пробы волос — чтобы установить, меняется ли, и если да, то как, уровень гормона стресса в организме при наличии денег.

Этот проект направлен не на помощь социально незащищенным слоям населения (безработным и получателям социального пособия), а на самые широкие слои населения, поэтому в числе его участников и те, кому дополнительный доход особо не нужен. Финансируют проект 150 000 частных жертвователей. Они ежемесячно переводят деньги на счет основанной в 2014 году берлинской общественной организации Mein Grundeinkommen e.V., которая координирует проект.

В качестве партнера проекта выступают именитые научные организации — Институт немецкой экономики (DIW) в Берлине, а также Кёльнский университет и Общество Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft).

Деньги делают людей свободными и счастливыми?