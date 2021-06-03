Правила вакцинации переболевших коронавирусом создают проблемы при поездках за границу

Например, в Эстонии переболевших коронавирусом иммунизируют только одной дозой вакцины, а в некоторых странах это считают неполной вакцинацией и не снимают с человека ограничений, хотя эстонские ученые подчеркивают, что переболевшим не нужна вторая доза, но признают, что каждое государство устанавливает свои правила.

“К нам поступила информация, что переболевший турист был вакцинирован согласно эстонским законам одной дозой вакцины, при иммунизации которой обычно требуется две дозы. Когда он прибыл в страну назначения, работник здравоохранения выяснил, что турист получил одну дозу и поэтому на него не распространяется освобождение от ограничений, которые действуют для людей, вакцинированных двумя дозами. В будущем мог бы быть какой-то план для туристов, которые получают одну дозу, чтобы они получили и вторую дозу”, — сообщил Лаури Коост из туристической фирмы Nautilus Travel.