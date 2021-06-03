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03.06.2021, 12:30

В Финляндии пройдет выставка редкой графики знаменитого Марка Шагала. Работы развесят на стенах каменного амбара

 
Scanpix, imago images/Xinhua
В финском городе Састамала (провинция Пирканмаа) этим летом можно будет увидеть редко демонстрируемые графические работы выдающегося художника Марка Шагала. Это наименее известные картины, многие из которых ранее не выставлялись, пишет Yle.

В галерее Tyrvään Pappilan Kivinavetta (“Каменный амбар” в Тюрвяян Паппила) будет представлено более 160 работ, написанных в период с 1928 по 1984 годы.

Марк Шагал — один из самых известных мастеров прошлого века. За свою жизнь Шагал сделал иллюстрации к более чем 100 книгам. Иллюстрации, написанные к научным книгам, являются наименее известными произведениями автора, и их нигде публично не выставляли.

Шагал родился в 1887 в Витебске, тогдашней Российской империи. Большую часть жизни он провел во Франции. В 1941 году Шагал убежал от нацистов в США, но по окончанию войны вернулся в Европу.

В работах Шагала сочетаются воспоминания, черты символизма, личные переживания. Считается, что Шагал олицетворяет в своих произведениях направление сюрреалистического искусства.

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