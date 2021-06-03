Посольство РФ объяснило, кто может пересекать границу Эстонии и России и на каких условиях(25)
В соответствии с решениями российских и эстонских властей возможности выезда за границу в период пандемии коронавируса временно ограничены. Применительно к частным поездкам право пересечения российско-эстонской границы остается прежде всего у близких родственников жителей наших стран.
О въезде в Россию
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, возможность въезда в Россию с частной целью предоставлена иностранным гражданам, имеющим близких родственников - российских граждан, постоянно проживающих на территории России:
- супругов,
- родителей,
- детей,
- дедушек,
- бабушек,
- внуков,
- родных братьев и родных сестер
Основанием для въезда граждан Эстонии указанных категорий являются действительные национальные паспорта и российские частные визы. Они оформляются по ходатайствам проживающих в России близких родственников, на основании «приглашений на въезд в РФ», полученных из миграционных органов МВД России, в том числе в электронном формате. Кроме того, разрешен неоднократный въезд-выезд в Россию владельцев российских видов на жительство.
Что касается выезда в Россию для планового лечения, памятка о порядке оформления такого рода российских виз имеется на Интернет-сайте Посольства ЗДЕСЬ.
О выезде из России
Граждане России, имеющие также иное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве, вправе неоднократно пересекать российскую государственную границу. Разрешен выезд за рубеж российских граждан в связи с осуществлением трудовой деятельности и для получения образования на территории иностранного государства.
Граждане России могут выезжать из Российской Федерации к месту проживания членов их семей за границей:
- супругов,
- родителей,
- детей,
- родных братьев, родных сестер,
- дедушек,
- бабушек,
- внуков,
- усыновителей,
- усыновленных,
- опекунов и попечителей.
Документами, подтверждающими факт проживания родственников в Эстонии, являются эстонские ID карты и свидетельства ЗАГС, подтверждающие степень родства или установление опеки (попечительства).
Для въезда в Эстонию требуется иметь действующую эстонскую визу и до начала поездки согласовать вопрос о въезде с Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии https://www2.politsei.ee/ru/ или по электронной почте: ppa@politsei.ee.
Без согласования с Департаментом полиции и погранохраны в Эстонию сейчас вправе въезжать российские граждане, имеющие вид на жительство в Эстонии, других государствах-членах Европейского союза, в том числе в целях транзита к месту жительства через территорию Эстонии.