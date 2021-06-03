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03.06.2021, 15:24

Посольство РФ объяснило, кто может пересекать границу Эстонии и России и на каких условиях

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Tartu-Luhamaa maantee
Tartu-Luhamaa maantee
Foto: MARI LUUD
Посольство РФ в Эстонии на своей странице в социальной сети Facebook рассказало о последних изменениях в порядке пересечения российско-эстонской границы.

В соответствии с решениями российских и эстонских властей возможности выезда за границу в период пандемии коронавируса временно ограничены. Применительно к частным поездкам право пересечения российско-эстонской границы остается прежде всего у близких родственников жителей наших стран.

О въезде в Россию

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, возможность въезда в Россию с частной целью предоставлена иностранным гражданам, имеющим близких родственников - российских граждан, постоянно проживающих на территории России:
- супругов,
- родителей,
- детей,
- дедушек,
- бабушек,
- внуков,
- родных братьев и родных сестер

Основанием для въезда граждан Эстонии указанных категорий являются действительные национальные паспорта и российские частные визы. Они оформляются по ходатайствам проживающих в России близких родственников, на основании «приглашений на въезд в РФ», полученных из миграционных органов МВД России, в том числе в электронном формате. Кроме того, разрешен неоднократный въезд-выезд в Россию владельцев российских видов на жительство.

Что касается выезда в Россию для планового лечения, памятка о порядке оформления такого рода российских виз имеется на Интернет-сайте Посольства ЗДЕСЬ.

О выезде из России


Граждане России, имеющие также иное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве, вправе неоднократно пересекать российскую государственную границу. Разрешен выезд за рубеж российских граждан в связи с осуществлением трудовой деятельности и для получения образования на территории иностранного государства.

Граждане России могут выезжать из Российской Федерации к месту проживания членов их семей за границей:
- супругов,
- родителей,
- детей,
- родных братьев, родных сестер,
- дедушек,
- бабушек,
- внуков,
- усыновителей,
- усыновленных,
- опекунов и попечителей.

Документами, подтверждающими факт проживания родственников в Эстонии, являются эстонские ID карты и свидетельства ЗАГС, подтверждающие степень родства или установление опеки (попечительства).

Для въезда в Эстонию требуется иметь действующую эстонскую визу и до начала поездки согласовать вопрос о въезде с Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии https://www2.politsei.ee/ru/ или по электронной почте: ppa@politsei.ee.

Без согласования с Департаментом полиции и погранохраны в Эстонию сейчас вправе въезжать российские граждане, имеющие вид на жительство в Эстонии, других государствах-членах Европейского союза, в том числе в целях транзита к месту жительства через территорию Эстонии.

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