Посольство РФ объяснило, кто может пересекать границу Эстонии и России и на каких условиях

В соответствии с решениями российских и эстонских властей возможности выезда за границу в период пандемии коронавируса временно ограничены. Применительно к частным поездкам право пересечения российско-эстонской границы остается прежде всего у близких родственников жителей наших стран.

О въезде в Россию

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, возможность въезда в Россию с частной целью предоставлена иностранным гражданам, имеющим близких родственников - российских граждан, постоянно проживающих на территории России:

- супругов,

- родителей,

- детей,

- дедушек,

- бабушек,

- внуков,

- родных братьев и родных сестер

Основанием для въезда граждан Эстонии указанных категорий являются действительные национальные паспорта и российские частные визы. Они оформляются по ходатайствам проживающих в России близких родственников, на основании «приглашений на въезд в РФ», полученных из миграционных органов МВД России, в том числе в электронном формате. Кроме того, разрешен неоднократный въезд-выезд в Россию владельцев российских видов на жительство.

Что касается выезда в Россию для планового лечения, памятка о порядке оформления такого рода российских виз имеется на Интернет-сайте Посольства ЗДЕСЬ.

О выезде из России



Граждане России, имеющие также иное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве, вправе неоднократно пересекать российскую государственную границу. Разрешен выезд за рубеж российских граждан в связи с осуществлением трудовой деятельности и для получения образования на территории иностранного государства.

Граждане России могут выезжать из Российской Федерации к месту проживания членов их семей за границей:

- супругов,

- родителей,

- детей,

- родных братьев, родных сестер,

- дедушек,

- бабушек,

- внуков,

- усыновителей,

- усыновленных,

- опекунов и попечителей.

Документами, подтверждающими факт проживания родственников в Эстонии, являются эстонские ID карты и свидетельства ЗАГС, подтверждающие степень родства или установление опеки (попечительства).