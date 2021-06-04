ФОТО и ВИДЕО | В Батарейной тюрьме показали новый документальный фильм “Батарея” и представили эскиз будущего музея(1)
Подготовленный по заказу Эстонского института исторической памяти экспериментальный документальный фильм “Батарея” предложит зрителям отправиться в путешествие во времени по Батарейной морской крепости, которая в XX веке служила тюрьмой, где тоталитарные режимы содержали невинных людей.
Идея фильма основана на игре фантазии: если бы эти стены могли говорить. Рассказчик — вымышленный заключенный, которого как будто забыли в Батарее на целый век. Текст рассказчика основан на историях реальных людей.
Фильм будет показан по каналам ERR в середине июня.
“Клаустрофобия стала основным чувством, с которым я столкнулся во время съемок “Батареи”. Я надеюсь, что мне удалось передать это и зрителям”, — сказал режиссер фильма Вястрик.
“Хотя каждую историю можно связать с конкретным человеком, я советую не слишком сильно задумываться об этом. Нужно искать обобщения, и они должны дойти до зрителя прежде всего через ощущения”, — добавил режиссер.
Член правления ответственного за развития музея Эстонского института исторической памяти Мартин Андреллер подчеркнул, что задача музея — собирать и распространять знания об истории и преступлениях коммунистических режимов, а также увековечить истории безвинно пострадавших в Батарее людей.
“В сотрудничестве с проектировщиками, государством и владельцем здания к 2026 году мы создадим в восточном крыле музей, который объединит как пеструю историю самой Батареи, так и страдания многих народов под властью коммунистических диктатур. Это будет место памяти, где можно учиться и осмыслять наиболее темные, но и поучительные страницы эстонской и мировой истории XX века, чтобы они никогда больше не повторились”, — сказал он.
Концепцию в музея представят Отт Сарапуу (Motor, партнер и исполнительный директор) и Лийс Линдвере (KOKO arhitektid, архитектор по интерьеру). Эти фирмы стали победителям тендера по проектированию музея.
Присутствующих приветствовал владелец здания Урмас Сыырумаа.
В открытом в этом году с 28 мая по конец сентября выставочном пространстве Батареи теперь открыта и выставка уникальных фотографий Сибири, сделанных жертвой мартовской депортации Велло Хиндреусом (1930-2020). Это крупнейшее сохранившееся собрание, которое проливает свет на жизнь в Сибири в те времена, когда тысячи эстонцев боролись там за выживание. О выставке можно узнать подробнее здесь.
Рихо Вястрик (1965) — продюсер, режиссер и преподаватель документалистики в Балтийской школе кинематографии и медиа. Он участвовал в ряде международных проектов документального кино, таких как “Мосты времени” (2018), “Бессмертный” (2019) и “Хрупкие войны” (2020). Вястрик — член Европейской сети документалистики (EDN), член правления Эстонского союза кинопродюсеров и основатель действующей с конца июня 2012 года Гильдии документалистов Эстонии.