ФОТО и ВИДЕО | В Батарейной тюрьме показали новый документальный фильм “Батарея” и представили эскиз будущего музея

Подготовленный по заказу Эстонского института исторической памяти экспериментальный документальный фильм “Батарея” предложит зрителям отправиться в путешествие во времени по Батарейной морской крепости, которая в XX веке служила тюрьмой, где тоталитарные режимы содержали невинных людей.

Идея фильма основана на игре фантазии: если бы эти стены могли говорить. Рассказчик — вымышленный заключенный, которого как будто забыли в Батарее на целый век. Текст рассказчика основан на историях реальных людей.

Фильм будет показан по каналам ERR в середине июня.

“Клаустрофобия стала основным чувством, с которым я столкнулся во время съемок “Батареи”. Я надеюсь, что мне удалось передать это и зрителям”, — сказал режиссер фильма Вястрик.

“Хотя каждую историю можно связать с конкретным человеком, я советую не слишком сильно задумываться об этом. Нужно искать обобщения, и они должны дойти до зрителя прежде всего через ощущения”, — добавил режиссер.

Член правления ответственного за развития музея Эстонского института исторической памяти Мартин Андреллер подчеркнул, что задача музея — собирать и распространять знания об истории и преступлениях коммунистических режимов, а также увековечить истории безвинно пострадавших в Батарее людей.

“В сотрудничестве с проектировщиками, государством и владельцем здания к 2026 году мы создадим в восточном крыле музей, который объединит как пеструю историю самой Батареи, так и страдания многих народов под властью коммунистических диктатур. Это будет место памяти, где можно учиться и осмыслять наиболее темные, но и поучительные страницы эстонской и мировой истории XX века, чтобы они никогда больше не повторились”, — сказал он.

Концепцию в музея представят Отт Сарапуу (Motor, партнер и исполнительный директор) и Лийс Линдвере (KOKO arhitektid, архитектор по интерьеру). Эти фирмы стали победителям тендера по проектированию музея.

Присутствующих приветствовал владелец здания Урмас Сыырумаа.