Один из самых необычных жителей эстонских лесов — белка-летяга

Белка-летяга внешне похожа на небольшую короткоухую белку, но между передними и задними лапами у нее имеется широкая кожная складка, покрытая шерстью — летательная перепонка, играющая роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках. Спереди она поддерживается длинной серповидной косточкой, идущей от запястья и приблизительно равной по длине предплечью. В отличие от других летяг, у обыкновенной летяги нет летательной перепонки между задними ногами и основанием хвоста. Хвост длинный, опушен густым длинным мехом.

“Во время поисков мы нашли 99 деревьев с белками-летягами, под которыми были найдены экскременты, указывающие на наличие этого редкого вида”, — сказал специалист RMK по мониторингу и биоразнообразию Маргус Пенса.

Выделы, на которых найдены белки-летяги, RMK незамедлительно причисляет к категории заповедных лесов, а это значит, что на этих территориях лесохозяйственная деятельность не ведется, эти участки берутся под строгую охрану. После того, как специалисты Департамента окружающей среды рассмотрят выделы и определят границы участка, на всей территории государственной земли применяется строгая охрана.

Всего в этом году сотрудники RMK исследовали 840 гектаров территорий, пригодных для белок-летяг, на которых было пройдено 212 километров. Среди проверенных территорий были как места обитания, уже входящие в сеть распространения белок-летяг, так и леса, которые могли бы этим животным подойти.

Сотрудники RMK проводят ежегодный весенний мониторинг белок-летяг с 2013 года, когда было начато планирование сети распространения белок-летяг. С помощью этой сети RMK обеспечивает наличие коридоров для сохранения связи между известными местами обитания белок-летяг. “Наличие коридоров означает, что мы обеспечиваем наличие леса подходящей высоты между известными местами обитания белок-летяг — он нужен белкам-летягам для перемещения между местами обитания”, — пояснил Маргус Пенса.