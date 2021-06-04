Французский пенсионер тратил всю жизнь по одному доллару в день и смог объехать весь мир

83-летний житель Франции Андре Брюжиру (André Brugiroux) рассказал, что начал свой маршрут, когда ему было 17 лет, бросив работу и впервые отправившись в Шотландию. Он отметил, что тогда испытывал финансовые трудности, поэтому взял за правило тратить не больше одного доллара ежедневно, пишет Lenta.ru.

Брюжиру перемещался по миру автостопом, не останавливался в отелях и отказывался от ресторанов. Так, к пенсии турист побывал в 251 стране и преодолел автостопом почти 400 тысяч километров.

“Что меня интересовало в поездках? Человеческая душа. Во время путешествий у меня было много вопросов к людям из разных стран, я хотел увидеть мир их глазами, и мне это удалось”, — поделился путешественник.

Он рассказал, что тогда у него не было технических возможностей, которые сейчас доступны современным туристам. “Только бумажная карта и компас, а еще умение общаться с людьми вживую, задавать вопросы и быть вежливым”, — вспоминает Брюжиру.