Определены самые чистые места для купания в Европе

Всего эксперты рассмотрели 22 276 мест для купания по всей Европе, в целом — результат более чем удовлетворительный: 82,8% мест имеют “отличное” качество воды, а 92,6% соответствуют “достаточному” минимальному стандарту.

Согласно проведенному исследованию, по количеству самых чистых мест для купания в Европе побеждает Кипр. По мнению экспертов, 100% изученных мест имеют отличное качество воды.

Второе место заняла не имеющая выход к морю, но обладающая многочисленными озерами Австрия (91,7%). Третье место в рейтинге досталось Греции (91,1%).

От лидеров рейтинга совсем немного отстает Мальта (96,6%) и Хорватия (95,1%).

За ними следуют Германия (89,9%), Италия (88,6%), Испания (88,5%), Бельгия (79,7%) и замыкающая десятку Франция (77,5%).

А в “аутсайдерах” оказались Великобритания и Польша.