04.06.2021, 11:55
На Пхукете придумали, как привлечь туристов — в отелях можно будет остановиться всего за 1 доллар в сутки
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Пхукет планирует открыться для вакцинированных туристов уже в июле этого года. Представители туристической отрасли Таиланда придумали, как привлечь путешественников на остров – предлагать проживание в отелях за $ 1, пишет портал 34travel.me.
Согласно изданию TTG Asia, кампания “One-night, one-dollar” (“Одна ночь за один доллар”), созданная Советом по туризму Таиланда, предложит иностранным туристам определенные гостиничные номера всего за $ 1 за ночь. Номера, которые будут субсидироваться государством, обычно стоят от $ 32 до $ 96 за ночь.
Этот план еще не получил одобрения Министерства спорта и туризма Таиланда, но если программа окажется успешной, акцию могут запустить и в других популярных туристических локациях, например, на Самуи или в Бангкоке, сообщает TTG Asia .