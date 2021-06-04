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04.06.2021, 17:57

Эстония открывает границы для Европы: с 7 июня въезд без ограничений разрешен уже из 24 европейских стран

 
Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaam
Foto: Tiit Blaat
Согласно действующим правилам, карантин по прибытии нужно соблюдать при возвращении из стран, где уровень заболеваемости более 150 случаев на 100 000 человек.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Литве (311,84 ), Андорре (284,86 ) и Нидерландах (278,07).

Далее следуют: Латвия (268,39 ), Бельгия (251,64 ), Дания (238,51↓), Швеция (227,4↓), Греция (225,88 ) и Словения (205,07 ).

Низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается на Кипре (151,24 ), Швейцарии (145,92 ), Хорватии (139,84 ), Люксембурге (137,52 ), Испании (132,11↓), Эстонии (127,7 ↓), Ирландии ( 119,49 ), Франции (103,0 ↓), Норвегии (102,9 ), Германии (98,93 ), Италии (95,37 ), Австрии (83,74), Чехии (76,43), Словакии (76,17 ), Португалии (65,19 ), Венгрии (61,06), Болгарии (58,72 ), Лихтенштейне (51,62 ↓), Польше (45,03 ), Финляндии (40,52), Румынии (28,18 ), Монако (28,03 ), Исландии (10,44 ), на Мальте (9,91 ↑) и в Сан-Марино (8,71 ↓).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании — 48,9().

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 7 мая по 13 июня 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 20 стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна, Швейцарии, Хорватии, Люксембурга, Франции.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. На данный момент в этот список входят Австралия, Израиль, Южная Корея, Сингапур, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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