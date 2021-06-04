Эстония открывает границы для Европы: с 7 июня въезд без ограничений разрешен уже из 24 европейских стран

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Литве (311,84 ↓), Андорре (284,86 ↓) и Нидерландах (278,07↓).

Далее следуют: Латвия (268,39 ↓), Бельгия (251,64 ↓), Дания (238,51↓), Швеция (227,4↓), Греция (225,88 ↓) и Словения (205,07 ↓).

Низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается на Кипре (151,24 ↓), Швейцарии (145,92 ↓), Хорватии (139,84 ↓), Люксембурге (137,52 ↓), Испании (132,11↓), Эстонии (127,7 ↓), Ирландии ( 119,49 ↓), Франции (103,0 ↓), Норвегии (102,9 ↓), Германии (98,93 ↓), Италии (95,37 ↓), Австрии (83,74↓), Чехии (76,43↓), Словакии (76,17 ↓), Португалии (65,19 ↑), Венгрии (61,06↓), Болгарии (58,72 ↑), Лихтенштейне (51,62 ↓), Польше (45,03 ↓), Финляндии (40,52↓), Румынии (28,18 ↓), Монако (28,03 ↓), Исландии (10,44 ↑), на Мальте (9,91 ↑) и в Сан-Марино (8,71 ↓).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании — 48,9(↓).



* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 7 мая по 13 июня 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 20 стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна, Швейцарии, Хорватии, Люксембурга, Франции.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию.