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05.06.2021, 08:16

Эстонский архитектурный центр продолжает необычные экскурсии по выдающимся зданиям столицы

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Эстонский архитектурный центр
В эти выходные вновь начнутся туры с гидом по грандиозным таллиннским зданиям, в которые так просто не попасть. С опытными гидами экскурсанты побывают в Батарейной морской крепости, на Балтийской мануфактуре и в Таллиннском горхолле. На организованных Эстонским архитектурным центром экскурсиях вы сможете осмотреть здания снаружи, побывать во внутренних помещениях, узнать связанные с ними яркие истории.

По словам руководителя Эстонского архитектурного центра Рауля Ярга, центр организует экскурсии уже почти десять лет. Наиболее популярны туры по таллиннскому Горхоллу.

“Построенный в преддверии Олимпийской регаты 1980 года массивный комплекс — один из ярчайших образцов советской архитектуры. В его большом зале и коридорах бывали многие. Посещение горхолла пробуждает воспоминания о концертах и спектаклях. А после того как здание стало одной из локаций фильма “Довод”, интерес к Горхоллу возник и у молодежи. Вместе с тем я очень рекомендую побывать на экскурсии в Батарейной морской крепости: это здание, одно из самых заметных на таллиннском побережье, в ближайшие годы будет перестроено, то есть таким, как сегодня, вы его уже не увидите”. Центр ждет желающих и на экскурсии по одному из крупнейших промышленных комплексов в истории Таллинна — расположенной на улице Копли Балтийской мануфактуре, история которой насчитывает 120 лет. “Кроме того, летом мы планируем начать экскурсии по ряду других замечательных зданий столицы”, — добавляет Ярг.

Организованные Эстонским архитектурным центром экскурсии на эстонском и русском языках проводят профессиональные гиды, которых объединяет интерес к архитектуре и ее истории. Экскурсии проходят как по выходным, так и по вечерам в будние дни.

Дополнительную информацию о турах по Батарейной морской крепости, Таллиннскому горхоллу и Балтийской мануфактуре можно найти на сайте Эстонского архитектурного центра.

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