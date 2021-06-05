Эстонский архитектурный центр продолжает необычные экскурсии по выдающимся зданиям столицы

“Построенный в преддверии Олимпийской регаты 1980 года массивный комплекс — один из ярчайших образцов советской архитектуры. В его большом зале и коридорах бывали многие. Посещение горхолла пробуждает воспоминания о концертах и спектаклях. А после того как здание стало одной из локаций фильма “Довод”, интерес к Горхоллу возник и у молодежи. Вместе с тем я очень рекомендую побывать на экскурсии в Батарейной морской крепости: это здание, одно из самых заметных на таллиннском побережье, в ближайшие годы будет перестроено, то есть таким, как сегодня, вы его уже не увидите”. Центр ждет желающих и на экскурсии по одному из крупнейших промышленных комплексов в истории Таллинна — расположенной на улице Копли Балтийской мануфактуре, история которой насчитывает 120 лет. “Кроме того, летом мы планируем начать экскурсии по ряду других замечательных зданий столицы”, — добавляет Ярг.