Эстонский архитектурный центр продолжает необычные экскурсии по выдающимся зданиям столицы
По словам руководителя Эстонского архитектурного центра Рауля Ярга, центр организует экскурсии уже почти десять лет. Наиболее популярны туры по таллиннскому Горхоллу.
“Построенный в преддверии Олимпийской регаты 1980 года массивный комплекс — один из ярчайших образцов советской архитектуры. В его большом зале и коридорах бывали многие. Посещение горхолла пробуждает воспоминания о концертах и спектаклях. А после того как здание стало одной из локаций фильма “Довод”, интерес к Горхоллу возник и у молодежи. Вместе с тем я очень рекомендую побывать на экскурсии в Батарейной морской крепости: это здание, одно из самых заметных на таллиннском побережье, в ближайшие годы будет перестроено, то есть таким, как сегодня, вы его уже не увидите”. Центр ждет желающих и на экскурсии по одному из крупнейших промышленных комплексов в истории Таллинна — расположенной на улице Копли Балтийской мануфактуре, история которой насчитывает 120 лет. “Кроме того, летом мы планируем начать экскурсии по ряду других замечательных зданий столицы”, — добавляет Ярг.
Организованные Эстонским архитектурным центром экскурсии на эстонском и русском языках проводят профессиональные гиды, которых объединяет интерес к архитектуре и ее истории. Экскурсии проходят как по выходным, так и по вечерам в будние дни.
Дополнительную информацию о турах по Батарейной морской крепости, Таллиннскому горхоллу и Балтийской мануфактуре можно найти на сайте Эстонского архитектурного центра.