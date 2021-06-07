Страны ЕС применяют разные требования к вакцинированным туристам

“Есть разные интересы. Более южные страны, где туризм очень важен для экономики, торопятся ввести единые требования. Те страны, которые хотят, наоборот, защитить себя от туристов, нацелены на требования, которые обезопасят их от новых вспышек коронавируса”, — пояснил вице-канцлер по европейским делам Министерства иностранных дел Мярт Вольмер.

Государства порой меняют свои порядки чуть ли не за день до назначенного рейса — например, власти Черногории на этой неделе решили, что привитый турист может посетить страну только в том случае, если с момента введения второй дозы прошло 14 дней, а не семь, как было раньше.

“Страны и авиакомпании вносят изменения в свои правила и требования каждый две недели. Мы заметили одну закономерность: пересмотр ограничений происходит обычно в четверг-пятницу”, — сообщила руководитель проектов Germalo Reisid Пирет Майер.