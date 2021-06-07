07.06.2021, 09:02
Глава Минздрава России: вакцинация иностранцев не будет означать автоматического открытия границ(10)
Scanpix, Maxim Grigoryev/TASS
Ранее в ходе выступления на пленарной сессии президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации в России для иностранных граждан и вакцинного туризма в РФ.
"Это те, которые работают в стране, это было четко обозначено", — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко "на полях" Петербургского международного экономического форума, пишет Интерфакс.
Говоря о перспективах вакцинного туризма, Мурашко сказал, что производство прививок развивается. "В принципе у этого есть хорошие перспективы", — сказал министр.
Он отрицательно ответил на уточняющий вопрос, означает ли это, что вакцинация иностранцев автоматически откроет границы. "Те, которые сегодня летают, те и будут пользоваться, то есть коммуникации, которые сегодня работают, те и будут", — сказал Мурашко.