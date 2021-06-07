ФОТО | Девушка за шесть лет обошла пешком планету — но зачем это было нужно?

И лучший способ сделать это — внезапно осенило ее — просто идти вперед, шаг за шагом.

“Я думала, что всё у меня отлично, — рассказывает она. — Но, оглядываясь назад, я понимаю, что искала чего-то большего… Более глубоких связей с природой и людьми. Жизни более скромной, но в гармонии с миром вокруг меня”.

Интересно, что Максвелл отправилась в путешествие не в результате какой-то личной трагедии или творческого кризиса. Когда она решилась на такое, ей было чуть за 30, у нее был успешный бизнес, в личной жизни тоже было всё в порядке.

Столь продолжительному и дальнему походу не предшествовало долгое и тщательное планирование: решение было практически спонтанным. Максвелл двинулась в путь спустя лишь девять месяцев после того, как услышала от одного из своих учеников рассказ о мужчине, якобы обогнувшем планету пешком.

В 2013 году она отправилась в путешествие, которое до нее предпринимали немногие: пешком вокруг света, в одиночку.

Но, как считает Максвелл, поиски ответа на этот вопрос имеют собственную ценность — пусть даже для этого потребуется катить тележку со скарбом в зной и стужу, натирать мозоли, преодолевать горные перевалы, ночевать у незнакомых людей или в чистом поле под открытым небом, подвергнуться нападению кочевника, преодолеть свой страх и продолжать путь, несмотря ни на что.

Вплоть до последнего времени американка затруднялась ответить, зачем она взяла и радикально изменила всё, отбросив налаженную жизнь.

“Зачем?“ — этот простой вопрос люди задают Анджеле Максвелл чаще всего.

Женское ли это дело — в одиночку ходить пешком вокруг света? К каким святыням было это паломничество?

В поисках более глубокой связи с окружающим миром за шесть лет она преодолела 32 000 км. Нашла ли она то, что искала? И стоило ли того это путешествие , порой смахивающее на самоистязание?

Как только Максвелл окончательно решила отправиться в дорогу, она распродала все свои вещи и купила только то, что понадобится в пути. Она загрузила в тележку 50 килограммов снаряжения путешественника — палатку, обезвоженные продукты, водоочистной фильтр армейского образца, одежду на любое время года.

“Я читала их книги в надежде на то, что они воодушевят меня, расскажут мне, какие радости и горести меня ожидают в пути, научат справляться с трудностями, — рассказывает Максвелл. — И я нашла там всё это. История каждой по-своему уникальна, но все они внушали уверенность в том, что я должна это попробовать”.

Она зачитывалась записками Рози Суэйл-Поуп, британской путешественницы, за пять лет, в 59-летнем возрасте, пробежавшей трусцой вокруг света (при этом собрав 250 тыс. фунтов, которые пожертвовала в помощь детям-сиротам России).

Она вдохновлялась примером шотландки Фионы Кэмпбелл, ставшей первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие пешком (за 11 лет Фиона одолела 31519 км по дорогам пяти континентов).

Она влюбилась в стиль Робин Дэвидсон, написавшей роман о своем одиночном девятимесячном путешествии через австралийские пустыни.

Во время своей короткой подготовки Максвелл открыла для себя целый мир женщин-путешественниц, и это придало ей храбрости.

Передвижение пешком минимизирует так называемый углеродный след — негативные последствия для климата от любой человеческой деятельности, размышляла она. Пеший ход позволит глубже погрузиться в окружающую природу, познакомиться с людьми, мимо которых бы она в противном случае просто проехала. И она сможет исследовать чужую культуру уникальным способом, доступным только ходокам на длинные дистанции.

Все свое ношу с собой

В Монголии во время ночевки в ее палатку забрался кочевник и напал на нее. В Турции она слышала перестрелку невдалеке от ее маленького лагеря.

В австралийской пустыне Анджела Максвелл страдала от солнечных ожогов, перенесла тепловой удар, а во Вьетнаме ее подстерегла лихорадка денге.

Поэтому, несмотря на соблюдение основного направления, она всегда верила своему внутреннему голосу, решая, куда свернуть — направо или налево.

Поначалу она старалась строго придерживаться маршрута, но очень быстро поняла, что именно отклонения от запланированного делают путешествие интересным, наполняют его приключениями.

И тем не менее, подчеркнула она, ни один из дней не был похож на другой.

Максвелл сказала мне, что довольно быстро вошла в ритм путешествия: подъем с восходом солнца, две чашки растворимого кофе и миска овсянки на завтрак, потом сложить все вещи в тележку — и вперед, шагать до самого вечера; найти место для ночевки, поесть вермишели быстрого приготовления, забраться в спальный мешок — и всё, сон.

Потом она добавила: “Наверное, это сочетание амбициозности, небольшого количества упрямства и щепотки энтузиазма, страсти — не к ходьбе как спорту, а к процессу самопознания и приключениям”.

Я спросил ее с любопытством, какого типа человеком нужно быть, чтобы обойти пешком планету. Ее лицо на мгновение просветлело, и она усмехнулась: “Упрямым”.

Когда я первый раз вышел с Максвелл на связь по “Скайпу” в июне 2018-го, она уже путешествовала почти четыре года, пройдя к тому дню более 20 тысяч километров через 12 стран на трех континентах.

Дни, не похожие один на другой

И, наверное, это было к лучшему.

Максвелл покинула свой родной Бенд в штате Орегон 2 мая 2014 года и отправилась в путешествие настолько грандиозное, что ей даже невозможно было представить, что ждет впереди.

Новая дружба возникала в самых неожиданных местах — например, на границе Монголии и России, и эти отношения продолжались: встречей в Швейцарии спустя годы или в Италии, на крещении дочери новой подруги.

Во Вьетнаме, изнуренная подъемом на перевал Хайван в Аннамских горах, она встретила старую женщину, которая пригласила ее в свою крошечную деревянную хижину на вершине переночевать.

Она бродила по крошечным приморским селам на побережье Тирренского моря в Италии, впитывая их живую атмосферу и принимая приглашения поговорить, посидеть и выпить вина.

Неспешность путешествия помогала ей глубже (хоть и на короткое время) проникать в чужую культуру.

И хотя она полностью не избавилась от ужаса произошедшего, истории других женщин, их сила и стойкость помогли ей: “Я была полна решимости не позволить случившемуся заставить меня сдаться, отказаться от мечты и раньше времени вернуться домой. Отправляясь в путь, я бросила всё, не оставила ничего, к чему имело смысл возвращаться, и осознавала все риски, связанные с моим путешествием”.

Определяющим моментом всего путешествия стал эпизод в Монголии. Пытаясь справиться с психологической травмой, нанесенной изнасилованием, Максвелл в конце концов твердо решила продолжать путь.

“Тем не менее, — говорит она, — я отправилась в путь не потому, что такая бесстрашная. Наоборот, я страшно боялась. Причем больше боялась того, что не последую зову собственного сердца, чем потеряю всё, что у меня есть, и всё, что я люблю”.

С самого начала Максвелл ожидала всевозможных неприятностей и лишений — и это ее не останавливало.

Всё это научило ее спать в один глаз и в одно ухо, будучи всегда начеку — глубокий сон в ее положении оказался большой роскошью, за которую можно было слишком дорого заплатить.

В таких встречах и отношениях, которые могли длиться и семь минут, и семь дней, Максвелл всегда помнила о двух вещах.

Во-первых — чтобы чему-то научиться, умей слушать.

“Путешествие пешком научило меня тому, что у всего есть своя история, у всех есть что рассказать. Нам надо лишь захотеть выслушать”, — говорит она.

Так она узнавала передаваемые из поколения в поколение кулинарные рецепты одной итальянской семьи, секреты пчеловодства в Грузии и науку управления верблюдом на историческом Шелковом пути.

Во-вторых, Максвелл поняла всю важность собственного вклада. Она рубила дрова в Новой Зеландии, раздавала пищу бездомным в Италии. На Сардинии она помогла фермеру отремонтировать дом.

Но гораздо чаще вкладом Максвелл становились ее собственные рассказы. Она выступала на неофициальных встречах, в школах и университетах и даже на сцене TEDx в Эдинбурге, делясь своим опытом с другими, вдохновляя их.

Она стала голосом тех, кто борется за расширение прав и возможностей женщин, особенно после того, как решила продолжать путешествие, несмотря на то нападение в Монголии.

“Никогда даже не рассматривала возможность бросить всё”, — говорит она.

Самый верный путь к себе

На протяжении своих странствий Максвелл собирала добровольные пожертвования для благотворительных организаций — таких, как World Pulse и Her Future Coalition, оказывающих поддержку девушкам и молодым женщинам. Ей удалось собрать около 30 тыс. долларов.

Открытость всему новому и любознательность, по словам Максвелл, — самый верный путь к более глубокому познанию мира и его обитателей.

Максвелл выбрала этот путь, для женщины полный неопределенности и чрезвычайной уязвимости, на целых шесть с половиной лет. И сделала она это в поисках личного счастья и более глубокой связи с окружающим миром. В каком-то смысле это было паломничество.

16 декабря 2020 года путешествие Максвелл закончилось там же, где и началось — в доме ее лучшей подруги Элис, в Бенде, штат Орегон.

Точно так же, как в свое время она почувствовала, что наступил момент отправляться в путь, теперь она точно знала: настало время его завершить. Знала она и то, что это рискованное предприятие стало для нее образом жизни, к которому она всегда сможет вернуться.

Сегодня, однако, она работает над книгой, планирует будущие путешествия и придумывает новые возможности для женщин выразить себя, найти смелость заявить о своих убеждениях в повседневной жизни.

Каким бы ни было наше путешествие — вокруг света или до соседней улицы, — Максвелл показала всю важность умения сбросить скорость. Сбавить шаг, чтобы уделять больше внимания тому, что вокруг тебя, и отдавать больше, чем получаешь на этом земном пути.