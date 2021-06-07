Испания открывает границы для туристов. Но не для всех

С 7 июня в страну смогут приехать люди вне зависимости от страны проживания, при условии, что они сделали прививки от коронавируса не менее чем за 14 дней до даты поездки. У туристов на руках должен быть сертификат о прохождении полной вакцинации препаратами, одобренными EMA или ВОЗ.