07.06.2021, 07:35
Испания открывает границы для туристов. Но не для всех(43)
“Испания — это безопасное направление”, — сказала министр здравоохранения Каролина Дариас.
С 7 июня в страну смогут приехать люди вне зависимости от страны проживания, при условии, что они сделали прививки от коронавируса не менее чем за 14 дней до даты поездки. У туристов на руках должен быть сертификат о прохождении полной вакцинации препаратами, одобренными EMA или ВОЗ.
На данный момент EMA одобрило четыре вакцины от коронавируса — от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В списке ВОЗ, помимо них, есть также китайская вакцина от Sinopharm. Российские “Спутник V”, “Эпиваккорона” и “Ковивак” в число одобренных пока не входят.