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07.06.2021, 07:35

Испания открывает границы для туристов. Но не для всех

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Scanpix, imago images/RHR-Foto
Испания открывает границы для вакцинированных со всего мира в попытке оживить туризм после коронавирусной паузы, пишет BBC.

“Испания — это безопасное направление”, — сказала министр здравоохранения Каролина Дариас.

С 7 июня в страну смогут приехать люди вне зависимости от страны проживания, при условии, что они сделали прививки от коронавируса не менее чем за 14 дней до даты поездки. У туристов на руках должен быть сертификат о прохождении полной вакцинации препаратами, одобренными EMA или ВОЗ.

На данный момент EMA одобрило четыре вакцины от коронавируса — от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В списке ВОЗ, помимо них, есть также китайская вакцина от Sinopharm. Российские “Спутник V”, “Эпиваккорона” и “Ковивак” в число одобренных пока не входят.

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