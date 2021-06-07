Отпуск зовет! Ницца, Малага, Афины и еще 19 направлений: в какие города можно улететь из Таллиннского аэропорта

Рейсы осуществляются в следующие аэропорты:

- Амстердам (airBaltic)

- Афины (Aegean)

- Берлин (Ryanair)

- Дублин (Ryanair)

- Франкфурт (Lufthansa)

- Харьков (Wizz Air)

- Хельсинки (Finnair, Diamond Sky)

- Стамбул (Turkish Airlines)

- Киев (Wizz Air)

- Копенгаген (airBaltic)

- Лондон (airBaltic, Ryanair)

- Малага (airBaltic)

- Милан (Ryanair)

- Мюнхен (airBaltic)

- Ницца (airBaltic)

- Осло (Air Baltic)

- Пафос (Ryanair)

- Париж (airBaltic)

- Рига (airBaltic)

- Стокгольм (SAS)

- Варшава (LOT)

- Вена (Ryanair)

По состоянию на вчерашний день, уровень заболеваемости в Эстонии был равен 115. Это значит, что в некоторых странах ЕС относят Эстонию к государствам средней степени риска. Поэтому перед планированием поездки, а также непосредственно перед вылетом стоит обязательно изучить условия въезда на сайте МИДа Эстонии reisitargalt.ee (отдельно по каждой стране, включая страну транзита в случае авиарейса с пересадкой).

На этой неделе ограничения по возвращении в Эстонию надо соблюдать прибывающим из Андорры, Бельгии, Греции, Дании, Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Словении и Швеции. Более подробно ЗДЕСЬ.

! Условия въезда, ограничения и правила передвижения на месте могут постоянно меняться.

Всем вылетающим пассажирам пункт тестирования медицинского центра Confido предлагает экспресс-тесты на антигены коронавируса. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. На тестирование следует зарегистрироваться через электронную систему бронирования на веб-сайте Медицинского центра Confido. Стоимость тестирования 49 €.

В Таллиннском аэропорту открыт пункт тестирования на коронавирус для авиапассажиров, прибывающих из стран, названных МИД Эстонии странами с высоким риском заражения коронавирусом. Прибывающие пассажиры тестируются по методу ПЦР. Тестирование проводится на добровольной основе. Для жителей Эстонии тестирование бесплатное, иностранцам необходимо платить за тестирование в Таллиннском аэропорту 60 €.

Более подробную информацию о прибытии в Эстонию Можно найти на сайте Министерства иностранных дел.