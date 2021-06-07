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07.06.2021, 10:45

В деревне Моэ после реставрации открылся музей алкоголя

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В деревне Моэ после реставрации в здании старой винокурни открылся музей, посвященный производству алкогольных и безалкогольных напитков, пишет rusERR.

Музей спиртового производства работал в здании старой винокурни с 1971 годаб а в ходе реставрационных работ, длившихся пять лет и стоивших около миллиона евро, выставочную площадь увеличили в три раза.

“Наша гордость — производственное оборудование 1880-х лет. Очень красивый и детальный — макет винокурни, созданный Виктором Кирсило в 1936 году”, — сказала директор музея Моэ и туристического центра Керту Карус.

“Мы предлагаем посетителям разные программы, в рамках которых можно либо просто посмотреть музей, либо ознакомиться с историей и производством, а также посетить пивоварню и винокурню”, — сказала Карус, добавив, что для индивидуальных туристов музей Моэ откроется с августа, а пока посетить его можно только по предварительной записи.

Больше информации о музее можно найти ЗДЕСЬ.

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