В деревне Моэ после реставрации открылся музей алкоголя

Музей спиртового производства работал в здании старой винокурни с 1971 годаб а в ходе реставрационных работ, длившихся пять лет и стоивших около миллиона евро, выставочную площадь увеличили в три раза.

“Наша гордость — производственное оборудование 1880-х лет. Очень красивый и детальный — макет винокурни, созданный Виктором Кирсило в 1936 году”, — сказала директор музея Моэ и туристического центра Керту Карус.

“Мы предлагаем посетителям разные программы, в рамках которых можно либо просто посмотреть музей, либо ознакомиться с историей и производством, а также посетить пивоварню и винокурню”, — сказала Карус, добавив, что для индивидуальных туристов музей Моэ откроется с августа, а пока посетить его можно только по предварительной записи.

Больше информации о музее можно найти ЗДЕСЬ.