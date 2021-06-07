ВИДЕО | Захотевшего взять штурмом кабину пилотов мужчину связали другие пассажиры

В пятницу, 4 июня самолет авиакомпании Delta следовал по маршруту Лос-Анджелес — Нэшвилл. Во время полета один пассажир, имя которого осталось неизвестным, решил проникнуть в кабину пилотов, крича “Остановите самолет”. Члены экипажа сумели быстро среагировать на буйное поведение мужчины, обезвредить его им помогли люди, сидящие на ближайших креслах, пишет Lenta.ru.

На кадрах видно, как пассажиры удерживают дебошира на полу самолета, скрепляя его руки и ноги застежками-молниями, после его оттащили в заднюю часть лайнера. Несмотря на урегулирование ситуации, рейс был перенаправлен в аэропорт города Альбукерке.

В результате инцидента никто не пострадал. После приземления самолета буйный пассажир был задержан полицией.