C 8 июня для поездки в Финляндию на пароме будет достаточно свидетельства о вакцинации первой дозой от COVID-19(26)
Признание справки о вакцинации при поднятии на борт судна не означает изменения других, действующих в настоящее время, ограничений на передвижение, которые остаются в силе в Финляндии до 27 июня. По-прежнему, в Финляндию из Эстонии и Швеции в данный момент разрешено возвращаться только финским гражданам и лицам, постоянно проживающим в Финляндии; разрешены неизбежные командировки, поездки по семейным обстоятельствам или по каким-либо другим неотложным причинам.
Свидетельство о вакцинации должно содержать следующие данные:
- Имя
- Дату рождения
- Название вакцины
- Дату и место вакцинации
- Учреждение, выдавшее справку
Кроме случаев неотложной поездки в Финляндию, путешественники из Эстонии с этой недели должны предъявить один из трёх документов:
- Справку об отрицательном результате анализа на коронавирусную инфекцию, сделанному не менее чем за 72 часа до поездки;
- Медицинскую справку о перенесённом в течение последних шести месяцев заболевании коронавирусом;
- Свидетельство о вакцинации от коронавируса, проведённой не менее чем за 21 сутки до поездки (вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством по лекарственным препаратам).
Исключения:
- От пассажиров, не сходящих на берег во время круиза, не требуется предъявление справки.
- Предъявление справки не требуется от пассажиров в возрасте до 16 лет и грузоперевозчиков.
Наличие справки о вакцинации не гарантирует въезда в страну без справки, подтверждающей негативный результат анализа на коронавирусную инфекцию. Поэтому, до изменения требований, установленных государственными органами Финляндии, Tallink рекомендует по-прежнему, дополнительно иметь справку, выданную не менее чем за 72 часа до поездки, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Для более комфортного пересечения границы в портах Хельсинки мы рекомендуем несовершеннолетним пассажирам старше 13 лет иметь справку об отрицательном результате анализа на коронавирусную инфекцию.
Финляндия разрешает въезд в страну только по неотложным семейным обстоятельствам и лицам, связанным с деятельностью, необходимой для обеспечения жизненно важных функций общества. Более подробную информацию об ограничениях и условиях въезда в страну можно найти на сайте Министерства внутренних дел Финляндии и на странице ReisiTargalt Министерства иностранных дел Эстонии.
Для более комфортного пересечения границы всем прибывающим в Финляндию по неотложным обстоятельствам желательно заранее зарегистрировать свой приезд на портале услуг FINENTRY.
Смотрите также пресс-релиз, опубликованный в связи с решением Финской ассоциации судовладельцев признать справки о вакцинации достаточным условием для поднятия на борт: https://shipowners.fi/en/