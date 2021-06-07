C 8 июня для поездки в Финляндию на пароме будет достаточно свидетельства о вакцинации первой дозой от COVID-19

Признание справки о вакцинации при поднятии на борт судна не означает изменения других, действующих в настоящее время, ограничений на передвижение, которые остаются в силе в Финляндии до 27 июня. По-прежнему, в Финляндию из Эстонии и Швеции в данный момент разрешено возвращаться только финским гражданам и лицам, постоянно проживающим в Финляндии; разрешены неизбежные командировки, поездки по семейным обстоятельствам или по каким-либо другим неотложным причинам.

Свидетельство о вакцинации должно содержать следующие данные:

- Имя

- Дату рождения

- Название вакцины

- Дату и место вакцинации

- Учреждение, выдавшее справку

Кроме случаев неотложной поездки в Финляндию, путешественники из Эстонии с этой недели должны предъявить один из трёх документов:

- Справку об отрицательном результате анализа на коронавирусную инфекцию, сделанному не менее чем за 72 часа до поездки;

- Медицинскую справку о перенесённом в течение последних шести месяцев заболевании коронавирусом;

- Свидетельство о вакцинации от коронавируса, проведённой не менее чем за 21 сутки до поездки (вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством по лекарственным препаратам).

Исключения:

- От пассажиров, не сходящих на берег во время круиза, не требуется предъявление справки.

- Предъявление справки не требуется от пассажиров в возрасте до 16 лет и грузоперевозчиков.

Наличие справки о вакцинации не гарантирует въезда в страну без справки, подтверждающей негативный результат анализа на коронавирусную инфекцию. Поэтому, до изменения требований, установленных государственными органами Финляндии, Tallink рекомендует по-прежнему, дополнительно иметь справку, выданную не менее чем за 72 часа до поездки, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Для более комфортного пересечения границы в портах Хельсинки мы рекомендуем несовершеннолетним пассажирам старше 13 лет иметь справку об отрицательном результате анализа на коронавирусную инфекцию.