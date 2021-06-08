Выставка об истории аэродрома Ласнамяэ приведет музей в торговый центр

Посвященная истории аэродрома Ласнамяэ поп-ап выставка в торговом центре приведет музей ближе к людям. На выставке можно будет увидеть архивные фотографии и узнать об одном из самых важных в XX веке исторических объектов района. Предусмотрены занятия и для самых маленьких любителей истории.

“В рамках инициативы Музея Ласнамяэ мы знакомим с историей района и в прямом смысле слова делаем ее ближе: впервые мы откроем подготовленную лучшими специалистами в этой области историческую выставку в одном из крупнейших и самых популярных торговых центров в районе. Надеюсь, что таким образом удастся хотя бы частично компенсировать возникшую за зиму и весну нехватку культурных мероприятий, и нам удастся предложить всем запоминающееся впечатление. Эта выставка служит очередным наглядным доказательством того, что Ласнамяэ — это многообразный район с разноплановой историей”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

“Для жителей и гостей Ласнамяэ это хорошая возможность узнать, что здесь располагалось до строительство жилого района. Также надеюсь, что благодаря временной выставке история Эстонии станет ближе для местных жителей и они захотят ознакомиться с постоянной экспозицией Военного музея на мызе Виймси”, — сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль.

Первый самолет приземлился в Ласнамяэ уже в 1913 году, но особенно заметный период в развитии аэродрома пришелся на два десятилетия независимости Эстонии. В это время был построен большой городок, некоторые здания которого сохранились до наших дней. Здесь прошли обучение десятки авиационных специалистов, и даже были сконструированы собственные эстонские самолеты.

Помимо военных самолетов в Ласнамяэ взлетали в небо и летные аппараты пассажирских и грузовых перевозчиков. До строительства аэродрома Юлемисте именно из Ласнамяэ летали как в Хельсинки, так и в Варшаву. Об этом и многом другом можно узнать подробнее на увлекательной выставке.