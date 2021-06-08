На выставке IRISHOT в торговом центре Nautica можно познакомиться с самыми красивыми глазами Таллинна!

Со 2 июня в торговом центре Nautica открыта уникальная выставка проекта “IRISHOT”, где все посетители смогут полюбоваться невероятными картинами радужных оболочек жителей Таллинна!

С выставкой можно будет познакомиться не только на первом этаже торгового центра, но и в галерее на втором этаже.

С помощью макрофотографии фотограф команды IRISHOT раскрывает все детали радужных оболочек, которые человеческому глазу практически невозможно рассмотреть самостоятельно. Индивидуальность каждого глаза подчеркивается цифровой обработкой, таким образом, каждое фото — это уникальное и личное произведение искусства.

К проекту присоединилась эстонская писательница Герда Лаур Лийв, которая дополнила картины своим душевным творчеством, чтобы полноценно окунуть посетителей в современное искусство цифровой фотографии.

Познакомится поближе с проектом можно на странице www.irishot.com и также социальных сетях @irishot.tallinn.

Посещение выставки бесплатно.

Irishot - уникальный проект, который предлагает современный способ принять участие в создании произведения искусства. Irishot создает произведения, используя фотографию радужной оболочки, а благодаря цифровой обработке, структура изображения улучшается, а цвета становятся более детализированными. Благодаря современным условиям, рождается искусство, которое также можно использовать в качестве дизайнерской идеи интерьера или подарка важному человеку. Команда Irishot также предлагает мероприятия, информацию о которых можно найти на их сайте: irishot.com