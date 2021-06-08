В мексиканском городе образовалась огромная воронка(3)
Огромная воронка образовалась в мексиканском городе Хуан-Си-Бонилья (штат Пуэбла), пишет Моя Планета.
Местные власти выставили охрану и огородили опасную зону, чтобы туда не проникали местные жители. За несколько дней диаметр воронки увеличился с 5 м до 80 м.
Образование воронки началось 29 мая. Тогда ее глубина составляла 8 м. Уже на следующий день воронка заполнилась водой и увеличилась с 5 до 30 м. 31 мая она расширилась до 60 м, а 1 июня уже достигла отметки в 80 м. Глубина воронки при этом увеличилась до 20 м.
Специалисты министерства окружающей среды Мексики заявили, что под воронкой находится геологический разлом Альто-Атояк, он делает почву нестабильной.
Воронка находится на территории сельскохозяйственных угодий. Судя по фото, рядом с ней находятся здания.