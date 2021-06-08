Слоны сбежали из заповедника и оставили после себя 500 километров разрушений

Из заповедника на юго-западе Китая сбежали 15 слонов. Несколько месяцев их шествие по провинции Юньнань оставалось незамеченным. На прошлой неделе в китайских соцсетях появились фото со стадом слонов, которые прогуливаются по жилому району, пишет Моя Планета.

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象“旅行团”近日一路北迁，有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患，确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2021

Явление оказалось настолько необычным, что местные власти отправили для отслеживания стада группу из 360 специалистов и девяти дронов. Впервые стадо заметили, когда оно уже преодолело около 500 км. Слоны оказались в 3 км от крупного города Куньмин. Сообщается, что за время своего шествия слоны принесли большой ущерб местным жителям: разорили сараи, вытоптали поля кукурузы и опустошили резервуар с водой. Ущерб оценили в $1,07 млн.

Пока специалисты не могут заявить, что послужило причиной такого передвижения слонов. Местные СМИ сообщали, что эта группа слонов могла начать свое движение еще в марте прошлого года. На короткий промежуток времени они делали остановку, а затем вновь продолжили свой путь на север.

Азиатские слоны являются охраняемым видом в Китае.