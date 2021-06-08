C 9 июня Франция открывает границы для вакцинированных туристов из Эстонии

Все страны разделены на три категории: зеленые, оранжевые и красные.

Вакцинированные туристы из первой категории, куда французские власти отнесли и Эстонию, смогут приезжать во Францию без обязательных тестов и карантина. Однако если человек не получил прививку, необходимо будет показать негативный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не позже чем за 72 часа до прибытия. К зеленой зоне относятся все страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Израиль.

В оранжевую зону попали страны, где ситуация с коронавирусом остается неопределенной, но их считают зоной распространения опасных штаммов. Жители этих стран, которые уже вакцинированы, смогут въехать во Францию при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часов до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.

К красной зоне отнесли страны с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Это, в частности ЮАР, Бразилия, Турция и Индия. Жители этих стран смогут въехать во Францию только при наличии крайне важной причине, даже при полной вакцинации.